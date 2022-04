‘Haags Gras’ is een boek voor iedereen die niet van voetbal houdt, maar er wel graag over wil lezen

Column De steenpuist die er nu staat is een aanflui­ting voor Schevenin­gen

In 1901 opende prins Hendrik de Pier, een uit hout opgetrokken wandelpromenade. Daar is een Pier van origine namelijk voor bedoeld. De houten Pier werd door de Duitsers in de oorlog in de fik gestoken. Wat er nu staat is feitelijk al een nieuwe Pier.

28 april