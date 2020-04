Haags Historisch Museum: ‘Bewaar herinneringen aan coronacrisis’

‘Wat moet er volgens jou bewaard blijven? Deel je ervaringen en verhalen en leg ze vast’, staat in de oproep van het Haags Historisch Museum. ‘Stuur het museum een foto van een voorwerp, of een foto of filmpje van een moment of gebeurtenis die de impact van deze crisis op jou weergeeft. In je persoonlijke alledaagse leven of voor je werk. Zet er een korte beschrijving bij wat dit object of moment voor je betekent.’