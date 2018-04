Haags Historisch Museum krijgt persoonlijke bezittingen van verzetsheld Maduro

Ook ontvangt het museum een aantal voorwerpen uit de oorlog, waaronder een briefje dat hij schreef in gevangenschap in het ‘Oranjehotel’ en zijn persoonsbewijs van december 1941. Namens de gemeente Den Haag neemt burgemeester Pauline Krikke op vrijdag 4 mei de schenking in ontvangst. Een deel van de objecten wordt in het museum getoond.

Oranjehotel

George Maduro kwam op 10-jarige leeftijd van Curaçao naar Nederland. Hij groeide op in Den Haag en ging in Leiden studeren. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vocht de jonge Maduro als reserve officier in de Slag om de Residentie. Daarna sloot hij zich aan bij het verzet. Twee keer werd hij vastgezet in het ‘Oranjehotel’, de beruchte Scheveningse gevangenis waar tegenstanders van het nazi-regime werden opgesloten.

Toen hij in 1943 via Spanje naar Engeland probeerde te vluchten werd hij onderweg verraden. Hij overleed op 8 februari 1945 in concentratiekamp Dachau.

Na de oorlog werd Maduro om zijn moedige optreden tijdens de meidagen van 1940 benoemd tot Ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde. Zijn ouders schonken het startkapitaal voor de bouw van Madurodam als levend monument voor hun zoon.

Het Haags Historisch Museum toont een deel van de voorwerpen van Maduro in de zaal die is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog.