Haags huurhuis gezocht voor make-over bij programma van SBS6

Ruim baan voor Marokkaan­se cultuur in derde editie van Gnawa Festival in Haagse binnenstad

2 september De derde editie van het Gnawa Festival in de Haagse binnenstad staat weer voor de deur. Dit jaar wordt het een bijzonder festival. En dat niet alleen omdat er slechts ruimte is voor een beperkt aantal toeschouwers. Met nu meer nog dan in vorige edities een goede aanleiding om de Marokkaanse cultuur breed te etaleren, met veel (muzikaal) talent uit de Benelux.