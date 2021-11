Haags kandidaat-raadslid maakt zich niet populair onder ADO-fans met Ajax-shirt

Column Politici? De macht wordt heden ten dage uitgeoe­fend door een geheel andere beroeps­groep

Zoals genoegzaam bekend is er in dit land momenteel geen centraal gezag. Het demissionaire kabinet is al zolang demissionair dat het iedere legitimatie heeft verloren. De politiek doet er niet meer toe en dat is spijtig; het is een vaste waarde in onze democratie. Politicus is het op een na oudste beroep ter wereld - maar het lijkt verdacht veel op het eerste beroep.

