Haags Kerstcircus gaat van lama tot lasershow

Dat circus nog steeds magisch kan zijn, bewijst de laseract van Duo Lugo die in de kerstvakantie op het Malieveld is te zien. Jong en oud komt tot en met 7 januari volop aan zijn trekken bij het Groot Kerstcircus Den Haag.

Met producent Hillenaar Events is het Groot kerstcircus Den Haag aan een tweede leven begonnen. De tent die momenteel op het Malieveld staat, is groter en nieuwer dan andere jaren.

Nu horen comparatieven en superlatieven weliswaar net zo veel bij het circus als clowns en paardendressuur, de ontvangst in de nieuwe tent is inderdaad weer net iets meer beleving dan bij voorgaande achttien edities. Pas na de stemmig uitgelichte façade komt het publiek in de ruime foyer van de circustent. Daar speelt het live-orkestje alvast om in de stemming te komen en daar verwelkomen de artiesten hun hooggeëerd publiek.

Flits

Hillenaar vertaalt magie en traditie naar een eigentijdse beleving. Je mag overal foto’s maken, zo lang het Spaanse duo Alambria met zijn koorddans in de nok maar niet wordt afgeleid door flits en zo lang de roodpluchen plaatjes maar zoveel mogelijk op social media gaan.

Er valt genoeg te fotograferen in dit vrolijke circus, maar het is natuurlijk veel leuker om achterover te leunen in de kuipstoeltjes van deze comfortabele tent en je laten betoveren door de kamelen- en paardendressuur van de Zwitserse circustelg - en regisseur van het hele programma - Louis Knie jr.. Er draven zelfs even twee lama’s in de piste en de Nederlandse clown Jan-Zeger Plug alias Frenky tovert in zijn verfijnde pauzenummers een paar konijnen en kippen tevoorschijn, maar het programmaboekje meldt ten overvloede dat de dieren in goede handen zijn. ‘Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan wordt direct een gespecialiseerde dierenarts ingeschakeld’, aldus het circus.

In drie dagen tijd moest vanuit het niets een breed programma in elkaar worden gedraaid. De premièrevoorstelling duurt net iets te lang. Zelfs de opera zingende spreekstalmeester - musicalacteur Bert Simhoffer zet in zijn rol een fantastische circusdirecteur van het oude stempel neer - raakt aan het einde van deze marathon zijn stem bijna kwijt.

Uitgang

Vervelender is echter de gewoonte van het publiek om bij de grande finale massaal de uitgang op te zoeken om als eerste de parkeergarage te kunnen uitrijden. Klaarblijkelijk is de uitrijkaart in het moderne circus belangrijker dan het slotapplaus.

Het Groot Kerstcircus combineert klassieke nummers als jongleerkunst, trapezewerk, clownerie en illusie met showballet, zang, een stoere act van basketbalacrobaten en weergaloze poppin dans van de van elastiek gemaakte Amerikaan Robert Muraine.