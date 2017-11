Haags meezingfestijn zoekt zangers door 'ziektegolf'

Op zondagavond 17 december is het meezingfestijn. Bezoekers kunnen dan twee uur lang meezingen met kerstliederen uit binnen - en buitenland. Gisteravond was de eerste repetitie van het koor, dat in eerste instantie bijna vol zat. ,,We hebben plek voor 300 man'', vertelt Laura Wijninga van Atrium City Hall. ,,En er hadden zich 280 mensen aangemeld.''

Maar de bacillen in de lucht gooiden roet in het eten. ,,In het laatste uur voor de aanvang van de repetitie meldden zeker tien mensen zich ook nog ziek.'' Eindstand: zo'n veertig afmeldingen. ,,Ja, dat viel tegen.'' Wijninga is van plan om alle zieken morgen even te bellen. Om te zien of ze al aan de betere hand zijn en wel bij de volgende repetitie aanwezig zijn.