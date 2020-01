Haags Migratie Museum betaalde maandenlang geen huur en wordt nu uit pand gezet

Mysterie in Schevenin­gen: wie sleepte er met een grote kluis door de badplaats? En waarom met stropdas­sen?

19:31 Bewoners van de Scheveningse Fokkemast schrokken afgelopen nacht wakker van een doffe klap. Stomverbaasd constateerden zij dat er een kluis bovenaan de trap lag die de woningen met de weg verbindt. Ook de politie tast nog in het duister over wat er precies gebeurd is.