Haags Migratie Museum is failliet, gemeente hoopt nog op twee ton

Van wieg tot graf Marvin (21) zei altijd ‘Never leave a match early’, wrang genoeg stopte zijn jonge hart veel te vroeg

20:02 Na een heerlijke jeugd in Zoetermeer en een gedegen internationale academische opleiding stond hij te popelen om de wijde wereld in te gaan. Helaas liep het anders. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Marvin van Berkel (3 januari 1998 - 11 december 2019).