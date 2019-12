Haags nazorgproject suïcide in steeds meer andere gemeenten gekopieerd

Bij SuNa (suïcidenazorg) werken instellingen voor geestelijke gezondheidszorg samen met de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de stadswijken. Een speciale casemanager zorgt ervoor dat iemand de zorg krijgt die nodig is. In meer dan de helft van de zaken van mensen die via deze methode zijn geholpen, was er al een psycholoog of psychiater ingeschakeld om hulp te verlenen. Dankzij SuNa kan zo’n behandeling snel weer worden opgepakt.