‘Haags onderwijs niet te rijk’

In een tijd van lerarentekorten en plofklassen is het haast niet te verkopen: schoolbesturen die een veel te ruim eigen vermogen hebben. Toch is dat wel in toenemende mate de realiteit in Nederland, stelt Albert Roele van de Onderwijsinspectie. ,,We kijken terug op een aantal zeer magere jaren, maar inmiddels groeien de reserves van scholen weer stevig.’’ Daarbij is niet altijd duidelijk met welk doel dat geld wordt gereserveerd. ,,Scholen en instellingen weten die financiële resultaten vaak niet goed te voorspellen en kunnen ook lang niet altijd duidelijk maken wat er met het geld gaat gebeuren.’’

Adeel Mahmood van NIDA heeft naar aanleiding van het rapport De Staat van het Onderwijs raadsvragen gesteld aan het college. ,,Als ik lees dat scholen miljarden aan onderwijs op de plank laten liggen, rijst bij mij de vraag: hoe zit dat in Den Haag? Zijn hier ook schoolbesturen die eigenlijk te rijk zijn? Dat is echt een zorg, want de kwaliteit op Haagse scholen is lang niet overal op orde’’, meent Adeel Mahmood. Van overschotten is bij VO Haaglanden geen sprake, stelt een woordvoerder. ,,Voor de scholen die vallen onder ons bestuur geldt vaker, dat het nog best heel lastig is om de begrotingen sluitend te krijgen. De middelen zijn nou eenmaal beperkt en het valt niet altijd mee om het hele financiële plaatje rond te krijgen. Dat geldt voor ons en dankzij de goede contacten die we hebben binnen onderwijsinstellingen in Den Haag vermoed ik dat dit ook voor de rest van de stad geldt.’’

Analyse

Wiely Hendricks, voorzitter van college van bestuur van De Haagse Scholen, beaamt: ,,Ik snap de zorgen van de Onderwijsinspectie en herken ze ook: er zijn schoolstichtingen in het land waar dit zeker voor op gaat. Voor ons bestuur kan ik naar eer en geweten zeggen dat dat dat niet het geval is. Voor De Haagse Scholen bijvoorbeeld geldt, dat we eens in de twee jaar een risicoanalyse maken. Daar wordt de algemene reserve op bepaald. Kijk, je moet niet omvallen wanneer zich een ramp voordoet, natuurlijk. Maar heel veel meer dan dat heb je gewoon niet nodig in kas. Resterend geld moet gewoon het onderwijs in. Of het moet in elk geval bepaald zijn, bijvoorbeeld voor een verbouwing.’’



Hendricks stelt ter nuancering wel, dat het voor grote schoolbesturen makkelijker is om risico’s te managen dan voor kleinere besturen. ,,Die hebben dus verhoudingsgewijs vaak wat meer geld achter de hand.’’



Hendricks verwacht niet dat uit de beantwoording van de vragen van NIDA schokkende zaken aan het licht gaan komen. ,,Ik ken de grootste schoolbesturen van de stad goed genoeg om te kunnen stellen: hier wordt geen geld opgepot.’’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!