Haags raadslid Arnoud van Doorn wordt interim-directeur Haga Lyceum Amsterdam

Söner Atasoy is de voorzitter van Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) waaronder het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum valt. ,,We zijn met Arnoud van Doorn in zee gegaan, omdat we meer op de inhoud willen gaan zitten op school. Hij is inhoudelijk heel sterk.’’



Daarnaast is het voor de school belangrijk dat Atasoy wat meer op de achtergrond verdwijnt, stelt hijzelf. ,,Ik heb in interviews de afgelopen weken burgemeester Femke Halsema een domme gans en incompetente randdebiel genoemd. Dat blijft mij, mijn personeel en mijn leerlingen nu achtervolgen. Ook ben ik uitgemaakt voor terrorist. Het is verstandig dat ik een stapje terug doe. Wat precies de taakverdeling gaat worden tussen Van Doorn, mij en de rest van de schoolleiding, dat zal de komende tijd duidelijk worden. Het wordt in elk geval geen Van one-man-show, uiteindelijk gaat het ons om goed islamitisch onderwijs.’’