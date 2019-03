Haags raadslid krijgt lading ‘Jodenhaat en racisme’ over zich heen na foto met Hema-wijn

Boosheid

Bezet Palestijns gebied

In de oorspronkelijke tweet van Mieke Zagt stond onder meer: ‘Hé, Hema, je verkoopt Efrat-wijn uit Judean Hills, zoals gemaakt in Israël. Efrat en Judean Hills liggen in bezet Palestijns gebied. Efrat is een illegale Israëlische kolonie. Kun je de oorsprong verifiëren? #hema #notAgainAye! ??’.



Volgens de website van de Jewish Telegraphic Agency is Efrat in werkelijkheid een van de oudste wijnmakerijen van Israël en gevestigd in Tsora, een stad die gelegen is binnen de wapenstilstandslijn van Israël in 1949. ‘Ondanks zijn naam, is de wijn niet van betwist grondgebied.’