Haags raadslid voor de rechter om tweets: ‘Ik roep niet op tot geweld, ik vraag Allah om in te grijpen’

Drie personen opgepakt in huis aan Haagse Marktweg: ‘Gevonden wapen is vermoede­lijk nep’

12 september De politie heeft vanmiddag drie verdachten aangehouden in een woning aan de Marktweg in Den Haag. Dit gebeurde nadat er een melding was binnengekomen dat er iemand met een vuurwapen zou zijn gezien.