Haags rottend zwerfvuil komt gemeenteraad keel uit

De inzameling van afval, maar ook de ernstige vervuiling op straat door opengereten zwerfvuilniszakken is een speerpunt voor veel fracties in de Haagse gemeenteraad.Het regent tijdens de raad in het gemeentehuis vanavond afvalmoties. Het Haagse zwerfvuil komt de partijen de keel uit.

Lesley Arp (SP), concentreerde zich vanavond in haar eerste speech als fractievoorzitter op de situatie in Moerwijk. In die buurt, een van de armste in Nederland, heerst al tijden een rattenplaag, die maar niet onder controle komt. Ze baalt ervan dat bewoners niet serieus worden genomen als zij alarm slaan over vuil op straat. De gemeente is inmiddels een rattenoffensief begonnen en maakt bewoners bewust dat zij geen etensresten of andere troep op straat moeten gooien.

Arjen Kapteijns (GroenLinks) pleitte zojuist voor een proef met de inzameling van oud plastic. Die is in zijn wijk allesbehalve ideaal. ,,Ik woon zelf in de Schilderswijk en naar de dichtstbijzijnde container voor de inzameling van plastic moet ik meer dan een kilometer fietsen.’' Kapteijns wil dat bewoners van de Schilderswijk zelf kunnen aanreiken aan de gemeente waar de bakken voor oud-plastic in hun ogen zouden moeten komen.

Ook D66 heeft zijn focus op oud plastic gericht. De plastic soep in de zee die wereldwijd woekert is volgens de partij onaanvaardbaar en daarom dient de partij vanavond een initiatiefvoorstel in om plastic op de Haagse markt te gaan uitbannen. De tasjes van de marktkooplui moeten van D66 vervangen worden door jute en linnen. Ook zouden de tasjes biologisch afbreek moeten zijn. Dat scheelt honderdduizenden plastic tasjes per jaar. Met de marktlui en de gemeente moet een protocol worden gesloten, aldus de partij. De markt is er voor in.

Motie

Joris Wijsmuller van de HSP (Haagse Stadspartij) diende vanavond een motie in om de gemeente aan te zetten tot spoed bij het ruimen van zwerfafval en rottende etensresten op straat. De stad krijgt nieuwe ondergrondse containers om de capaciteit uit te breiden, maar het is nog niet zo ver, waarschuwt hij.

,,Voordat die er staan hebben we een hete zomer achter de rug,’' aldus Wijsmuller. Zijn motie wordt ondersteund door de SP en maant de gemeente tot snelheid bij het ruimen. ,,Meldingen van zwerfvuil dienen altijd aangemerkt te worden als spoedafval en dient altijd binnen een dag te worden verwijderd,’' aldus Wijsmuller.

Ook Nida spuugde haar gal over rottend vuil op straat. De capaciteit van ondergrondse containers is volgens Nida verschrikkelijk onvoldoende omdat in het weekend door de gemeente niet wordt geruimd.

Het probleem heerst volgens Adeel Mahmood van de moslimpartij in Transvaal en Schilderwijk en de mensen zijn er goed beu van, schetst hij. Mahmood vindt het bizar dat Hagenaars volgens onderzoek gemiddeld een 7,4 geven voor de inzameling van afval in hun stad, zei hij zojuist. ,,Nida is verbaasd,’' zegt hij. En hij gelooft er geen snars van. ,,Wij zetten er heel grote vraagtekens bij.’' Ook Nida diende zojuist moties in over troep op straat. Die werden gesteund door PvdA, Islam Democraten en het CDA.