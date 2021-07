Haags slavernijverleden: ‘Jammer dat gemeente wacht met excuses maken’

Zo zien de dagen rond Prinsjes­dag eruit in Den Haag

12:10 De plannen rondom het jaarlijkse Prinsjesfestival zijn bekendgemaakt. Dat gebeurde in Mediamuseum Beeld en Geluid in Den Haag. In de dagen rondom Prinsjesdag staat de stad traditiegetrouw in het teken van activiteiten die de democratie in de schijnwerpers zetten.