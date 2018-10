Haags softwarebedrijf overgenomen voor 127 miljoen euro

Dat bedrag kan nog oplopen tot 180 miljoen dollar als bepaalde financiële en strategische doelen worden bereikt.



WoltersKluwer-topvrouw Stacey Caywood is in ieder geval blij met de overname. Volgens haar consolideert het bedrijf zijn positie op de markt met de overname. Bij Peter Kortenhorst, ceo van eVision, overheerst vooral de opgewondenheid. ,,Samen creëren we een leider die de markt definieert en leveren we efficiëntie en veiligheid.”



eVision, tien jaar geleden opgericht door Hagenaars Gijsbert de Regt en Neil Currie, is mondiaal marktleider in speciale software voor onder meer de gas- en olieindustrie, de farmaceutische industrie en de chemische industrie. Het bedrijf bouwt systemen die de controle over operationele processen verbeteren. Tot de klanten van eVision behoren grote namen als Shell, BP, Total en de NAM. Het bedrijf heeft 225 werknemers in dienst en verwacht sterk gegroeide verkoopcijfers te presenteren voor 2018.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!