Haags Songfestival barst vrijdag los, het lied moet wel echt over Den Haag gaan

De Haagse deelnemers zingen liedjes met de stad in de hoofdrol. Iedereen kan meedoen. ,,Eerst was de eis dat je in Den Haag moet wonen. Dat hebben we een beetje losgelaten. Maar alle 21 kandidaten komen uiteindelijk toch uit Den Haag”, vertelt organisator Gerard van den IJssel van de R.G. Ruijs Stichting. Onder de deelnemers bevinden zich rapper D. Chesron, KNVB-voetbalscheidsrechter Marjolein Jua en gemeenteraadslid Jelle Meinesz.

Lees ook Den Haag krijgt eigen Songfestival

Verder wat singer-songwriters, mensen die al in coverbandjes spelen of volkszangers die normaal in het café staan. Ook is er ruimte voor mensen die voor het eerst de microfoon pakken. Het lied moet wel echt over Den Haag gaan. De kandidaten schreven zelf de tekst. De meesten maakten ook eigen muziek erbij.

Vrijdag is de eerste van de drie voorrondes. Aan Sjaak Bral de eer de avonden te presenteren. De finale tussen de zes winnaars van de voorrondes is op vrijdagavond 14 mei. Elke ronde wordt beoordeeld door een nieuwe jury. En bij de finale mag ook het Haagse publiek zijn stem uitbrengen.

Cd

De winnaar krijgt een grote beker en eeuwige roem. En het lied wordt uitgebracht op cd. Is dat niet wat ouderwets? ,,Een nummer online zetten kunnen ze zelf. Daar hebben ze ons niet voor nodig. Mensen willen toch iets tastbaars hebben. Als ze liever een vinylsingel of een cassettebandje willen, regelen we dat”, zegt Van den IJssel.

Er kwamen dit jaar ruimt zestig aanmeldingen binnen bij de R.G. Ruijs Stichting, die het songfestival organiseert. Vorig jaar werd het Songfestival na lange tijd nieuw leven ingeblazen. Toen ging het uiteindelijk niet door vanwege corona.

De uitzendingen zijn te zien op Den Haag TV en via de livestream bij Omroep West en Den Haag FM.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.