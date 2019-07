Haags stadsbestuur ziet niks in gratis drinkwater op festivals: ‘Mega karig’

Het stadsbestuur ziet niets in de plannen van de PvdA om drinkwater op festivals en andere grote evenementen in Den Haag gratis te verstrekken. Dit blijkt uit antwoorden op vragen die raadslid Janneke Holman stelde aan het stadsbestuur.

‘Mega karig’, vindt Janneke Holman. ,,Terwijl steeds meer steden, zoals ook Rotterdam en Utrecht, dit nu juist aan het regelen zijn.” De PvdA vindt dat Den Haag eisen over gratis watertappunten moet meenemen in de vergunningsvoorwaarden voor een festival, net zoals in Amsterdam het geval is. Onder meer om uitdroging bij bezoekers te voorkomen.

Maar gratis water op festivals, dat ziet het stadsbestuur niet zitten. Het antwoord was dan ook duidelijk: ,,Het college ziet onvoldoende aanleiding om de regelgeving te intensiveren. De regelgeving van evenementen beoogt uitsluitend de volgende belangen te beschermen: de openbare orde, het voorkomen van overlast, de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid en de gezondheid. De hoogte van de prijs van drinkwater heeft in beginsel geen invloed op deze belangen. Dit is slechts anders in het geval van extreme hitte (boven de 25 graden, hier niet aan de orde). Dan moet de organisator in overleg met de gemeente zorgen voor gratis drinkwater.”

Holman laat het er niet bij zitten. ,,Het laatste is hier nog niet over gezegd. Na de zomer is er een debat over de antwoorden op mijn vragen.”