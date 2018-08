Haags stel organiseert benefietavond voor slachtoffers aardbeving

Het stel reisde dit jaar voor de tweede keer samen naar Indonesië. Ze zouden twee weken op Lombok doorbrengen.



Op de dag dat hun 'vertrouwen in de stabiliteit van de aarde' verdwijnt, zoals Rick het omschrijft, zijn ze in een kamp vol bamboehutjes in de buurt van vulkaan Rinjani. ,,We maakten het op het moment dat het gebeurde het met een stuk of twaalf man gezellig in een van de bamboetenten'', vertelt hij. ,,We speelden muziek in de regen.''



Plotseling wordt de groep opgeschrikt door wat volgens Rick lijkt op een keiharde regenbui. ,,Later hoorden we dat het ging om al het water dat uit de bomen viel door het schudden van de grond.'' Ze horen een jongen schreeuwen dat ze zo snel mogelijk de tent uit moeten. ,,Mensen keken elkaar verbaasd aan, maar toen alles als een gek begon te schudden, zetten we het allemaal op een lopen.''