Haags stel start platform voor delen van kliekjes

Wendy Deltour had maandagavond nog een anderhalve portie couscous over na het avondeten. Liever iemand anders ermee blij maken dan het in de kliko te kieperen, dacht de 33-jarige. Daarom startte zij samen met haar vriend Michael Pasman een facebookgroep op waar Hagenaars hun kliekjes met anderen kunnen delen. Inmiddels hebben al meer dan vijfhonderd mensen zich aangesloten bij het platform ‘Zonder Honger Naar Bed’.

Hoe kwamen jullie op dit idee?

In Maastricht, waar ik vandaan kom, is het al een begrip. Ik ging er daarom eigenlijk wel vanuit dat Den Haag haar eigen variant zou hebben. Maar toen we maandag onze overgebleven couscous wilden aanbieden aan iemand, kwamen we erachter dat er nog iets ontbreekt in de stad. Daarom besloten we om iets op touw te zetten waarmee iedereen ervoor kan zorgen dat er minder eten wordt verspild.

Voor wie is dit bedoeld?

Het is niet bestemd voor mensen die geen zin hebben om te koken. Wij willen Hagenaars helpen die krap bij kas zitten en soms het avondeten moeten overslaan. Iedereen heeft namelijk recht op een warme maaltijd.

Wat zijn de verhoudingen tussen vraag en aanbod?

We zijn er deze week achter gekomen dat de wil om te helpen erg groot is onder Hagenaars. Er reageren momenteel veel meer mensen die maaltijden aanbieden dan mensen die ze willen ophalen. De verhouding is ongeveer 80/20 procent. Wij hopen dat we de vraag en het aanbod gelijk kunnen trekken.

Is er dan wel een behoefte voor zo’n platform?

Dat denk ik wel. Veel mensen schamen zich of voelen zich bezwaard om naar een maaltijd te vragen. Dit hoeft absoluut niet en dat proberen we ook uit te stralen, waardoor het hopelijk makkelijker wordt voor mensen om te reageren. Ook heeft men de optie om anoniem te antwoorden via persoonlijk bericht.

Gaat Zonder Honger Naar Bed een begrip worden in de Haagse regio?

We proberen het platform zo actief als mogelijk te houden. We merken dat de leden van de groep hier ook zeer graag aan meehelpen. Zo hebben al meerdere mensen aangeboden om vrijwillig maaltijden rond te brengen voor Hagenaars die slecht ter been zijn.