Haags talent Teddy Mac treedt op in Paradiso: ‘Ik zoek de balans’

De Haagse Teddy Macrander (19), aka Teddy Mac, straalt als een eerste lentezonnetje. Vanavond staat ze in de finale van de Nederlandse muziekcompetitie ARTrocks. Niet ergens achteraf in zomaar een zaaltje, maar in het Amsterdamse Paradiso. Naast dat er een professionele videoclip van ze werd gemaakt, mogen de acht finalisten optreden in de iconische muziektempel. Teddy: ,,Dit is een droom van zo'n beetje iedere muzikant. En zeker voor mij." Aan het eind van de avond mag de winnaar ook nog duizend euro in ontvangst nemen.



Tijdens ARTrocks worden kunst en rock aan elkaar geklonken. Muzikanten werden uitgedaagd een lied te schrijven bij een kunstwerk. Teddy werd direct gegrepen door het schilderij De koorddanser van de Nederlandse kunstenaar Pyke Koch, dat hangt in het Centraal Museum Utrecht. Met haar lied en een stem die klinkt als de Engelse zangeres Ellie Goulding, hoopt de Haagse hoge ogen te gooien. ,,Lost and Found gaat over het zoeken naar balans in je leven. Op een koord lopen gaat letterlijk over het vinden van evenwicht."



