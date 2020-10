Haags trainingscentrum politie gesloten vanwege corona, schiettoets nu in Alphen

Hoewel de politie, net als inmiddels alle andere organisaties in Nederland, te maken heeft met medewerkers die zelf positief zijn getest op corona of in quarantaine zitten, levert dit geen problemen op voor het politiewerk. ,,Net als in andere organisaties hebben wij daar ook mee te maken en daarbij komt dat wij natuurlijk ook nog een contactberoep hebben. Maar wij kunnen de processen die we moeten doen blijven doen. Dat is geen probleem.”