Haags vuur leidt tot winnen Persoonlijkheidsprijs

De meeste Hagenaars krijgen slechts op eigen aanvraag aan een sobere balie van een stadsdeelkantoor een verklaring omtrent gedrag uitgereikt. Ondernemer Danny Frietman ontvangt zo'n 'verklaring' persoonlijk uit handen van de wethouder tijdens een met muziek en champagne omlijst feestje in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Hoe kreeg Frietman het voor elkaar om de zogenoemde Personality Award 2018 in de wacht te slepen?



Danny Frietman (47) straalt van oor tot oor. Hij beschouwt het winnen van de 'Personality Award', een plaatje glas in een metalen houder op een houten sokkel, als een geweldige blijk van waardering voor zijn talent. Frietman verkoopt Den Haag aan buitenlandse bedrijven. Volgens de gemeente doet hij dat gepassioneerd en succesvol. Zo haalde hij het Indiase blockchainbedrijf Krypc en het internationale congres 'Mobile 360 Privacy and Security' naar de stad.