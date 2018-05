Haags Wereldkoor is er (bijna) klaar voor

In luttele weken tijd een koor van 100 Hagenaars samenstellen, het is gelukt. En dat allemaal voor een eenmalig optreden overmorgen in het Zuiderstrandtheater in het voorprogramma van het Amerikaanse seniorenkoor Young@Heart, waarover deze krant afgelopen donderdag berichtte.

Zaterdagmiddag kwamen ze bij elkaar voor een eenmalige repetitie in een loods op het parkeerterrein van het vooralsnog tijdelijke theater in Scheveningen. En het ging verrassend goed, laat projectleider Leonoor Bergen opgelucht weten. Zeker in aanmerking genomen dat Bergen het zich extra 'moeilijk' had gemaakt door de ambitie om het 'Haags Wereldkoor' zo gemengd mogelijk te maken.

,,We willen een beetje af van het elitaire of in elk geval monoculturele milieu waarin hoogopgeleide blanke uitvoerenden een voorstelling verzorgen voor hoogopgeleide blanke bezoekers. Om dat te doorbreken hebben we bij Haagse verenigingen als Turkish Delight en Kleurrijk Nieuwjaar naar zangers en zangeressen gezocht.''

Dat ging niet vanzelf. Net als autochtone Hagenaars hebben ook allochtone inwoners de neiging onder elkaar voor eigen parochie te preken. Of in dit geval te zingen. Bovendien is in bijvoorbeeld Marokkaanse kringen het fenomeen 'koor' niet zo ingeburgerd.

Het koor zingt in het voorprogramma vijf nummers, maar het meest kijkt Bergen uit naar het eind van de show van Young@Heart. ,,In het slotnummer zingen beide koren elkaar toe: zij vanaf het podium, wij vanuit de zaal.''