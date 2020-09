Haagsch College heeft weinig tijd om studieboeken door te spitten door corona

Hoe verging het jullie tijdens de lockdown?

,,Het was bar en boos. Alles wat we in zeven jaar hadden opgebouwd, viel in één klap weg. En wat het extra zuur maakte, was dat we bij de coronauitbraak voor het beste kwartaal uit onze historie stonden.’’



Maar jullie zijn er nog.

,,Jazeker! We zijn sinds de coronamaatregelen direct gaan experimenteren met online colleges. Donderdag trappen we ons nieuwe seizoen af in de Koninklijke Schouwburg met Rutger Bregman. Hij zal dan uitleggen waarom de meeste mensen deugen. Gebaseerd uiteraard op zijn eigen bestseller.’’



Maar dan nu voor een publiek van maximaal…

,,Van maximaal 140 toeschouwers, dat is waar. Heel wat minder dus dan de honderden mensen die normaal gesproken in de zaal geplaatst kunnen worden. Maar we combineren dit college met een livestream. En op dat online-aanbod is massaal gereageerd: 10.000 mensen hebben al een kaartje gekocht om als het ware thuis een avondje uit te gaan.’’