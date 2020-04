Haagsch College online met Mathijs Bouman

Thomas Erdbrink, ‘onze man in Teheran’, zou in Nieuwspoort een zogenoemd Haagsch College komen geven. Het coronavirus gooide roet in het eten. ,,We draaien nu enorme verliezen’’, constateert oprichter Freek Ewals.

Schets graag eerst even de achtergrond van Haagsch College voor wie jullie niet kent.

,,Goed. Iets meer dan zes jaar geleden kwam ik als buitenlandredacteur van BNR samen met Vincent Rietbergen, politiek redacteur bij de NOS, op het idee om samen eens in de maand een politiek college te laten verzorgen over een actueel thema door iemand die goed is ingevoerd. Wij kennen elkaar al vanaf de zandbak. Zaten samen in de klas op de Vrije School in Den Haag. Altijd elkaars beste vrienden gebleven.’’

Jullie groeiden als kool volgens mij.

,,Dat mag je wel zeggen. We begonnen in Nieuwspoort, maar gingen al vrij snel ook landelijk. De zalen werden steeds groter, want veel mensen vonden het prachtig om bijgepraat te worden door rasvertellers zoals Thomas Erdbrink, onze man in Teheran, of Joris Luyendijk. Zo hebben we bijvoorbeeld hier een paar keer de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg uitverkocht.’’

En toen kwam er een virus vanuit China deze kant op.

,,Dat verandert natuurlijk voor heel veel mensen hun leven en hun werk ingrijpend, en zo ook voor ons. Als dit een half jaar of langer gaat duren, dan wordt het heel piniebel. Want we moeten het nu ineens doen zonder zalen met 800 mensen die allemaal 17,50 euro voor een kaartje betalen. We draaien nu enorme verliezen.’’

Maar jullie hebben een plan B.

,,Ja, we gaan vooralsnog online verder met onze colleges. Mathijs Bouman, bekend natuurlijk als economisch duider bij RTL, vertelt in een vanaf 8 april te volgen college van anderhalf uur wat de huidige economische ‘lockdown’ voor gevolgen gaat hebben voor onder andere de werkgelegenheid en het huishoudboekje van de overheid.’’

Dat is toch minder aardig dan in het theater.

,,Maar ook veel goedkoper. De kosten bedragen online niet meer dan vijf euro, te reserveren via haagschcollege.nl. Het raakt bovendien nooit uitverkocht en het is ook geen nadeel als je in een uithoek van het land woont.’’