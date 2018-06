Haagsche Bluf 2.0: 'Niet alleen shoppen, ook eten en slapen'

Waar eerst een paar winkels zaten, kan je over een paar jaar ook slapen en struinen op een foodmarkt. Hierdoor wordt dat deel van de stad weer een bijzondere plek waar je geweest moet zijn, meent Andrea Stevers van Geste Groep. ,,Vandaag de dag zijn funshoppen, gemak en beleving cruciaal.''

Dat niet alleen. Ook is volgens Stevers het eten, drinken en overnachten buiten de deur flink toegenomen. In de Haagsche Bluf ziet de Geste Groep goede mogelijkheden om er een 'totaalbestemming' van te maken. ,,Waar je niet alleen kunt shoppen, maar ook eten en slapen.'' Ofwel: Haagsche Bluf 2.0.

Toekomst

Sinds 2015 denkt de Geste Groep al na over de toekomst van het gebied, zonder dat het zijn karakter verliest. Dit jaar werd gestart met de uitwerking en aanvragen van vergunningen. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in 2020 klaar zijn.