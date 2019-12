Haagse (21) krijgt klap in het gezicht en wordt beroofd door twee stevige dames

In onderzoek naar afpersing met naaktfoto’s houdt politie nog 18 verdachten aan

15:19 De politie in Den Haag heeft 48 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar afpersing met naaktfoto’s. Inmiddels hebben zo’n 50 manlijke slachtoffers aangifte gedaan en is in totaal 125.000 euro door de afpersers buitgemaakt, meldt de politie.