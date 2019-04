'Haagse aanpak' in geval van schuld: ‘Huisartsen moeten aan de bel trekken’

Huisartsen Voor velen geen plek bij de dokter in de buurt

12:03 Je hebt je droomhuis gevonden, maar wat als daarna blijkt dat nergens in de buurt een huisarts is waar je terechtkunt? Dit probleem zal steeds vaker voorkomen, vreest de Landelijke Huisartsen Vereniging. In de regio valt het nu nog mee, maar aan de Oude Haagweg in de hofstad zitten bewoners van nieuwbouwcomplex Harvest in zak en as.