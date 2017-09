Haagse acteur Bas Muijs aan de slag als radiopresentator

Dat is vandaag bekendgemaakt. Bas Muijs neemt vanaf 6 november het stokje over van Michiel Steenwinkel, die na ruim vijf jaar stopt met het ochtendprogramma 'Mogge Michiel'.

Muijs is bij het grote publiek bekend om zijn rollen in Goede Tijden Slechte Tijden, Costa! en Voetbalvrouwen. De laatste jaren is hij vooral te zien in het theater, in producties als 'Harde Handen' en de klucht 'Boeing Boeing'.