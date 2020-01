Haagse activisten maken pompen onbruikbaar door ze ‘op slot’ te zetten

Buurt in de bres voor De Populier: ruim 1900 handteke­nin­gen tegen sloop

10:29 Bewoners van de Bomenbuurt komen in actie om sloop van De Populier te voorkomen. Ook werd voor de school een monumentenstatus aangevraagd en kwam de zaak in de gemeenteraad voorbij. Wethouder Hilbert Bredemeijer blijft voorzichtig over de toekomst.