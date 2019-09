Haagse actrice Bo Maerten speelt in nieuwe bioscoopfilm

Films

De Haagse was eerder al op het grote doek te zien in onder meer Wolf en Mannenharten 2. Ze werd in Nederland voornamelijk bekend door haar rol in de film Timboektoe, die in 2007 verscheen. Behalve in bioscoopfilms was Maerten eerder ook te zien in de videoclip So Far Away van dj’s Martin Garrix en David Guetta en in verscheidene televisieseries als Flikken Maastricht, Feuten, Celblok H en Van God Los.