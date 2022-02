Haagse actrice Wieteke van Dort (78) gaat nog als de brandweer: ‘Mijn werk is mijn leven’

Video Daar gaat de fontein: weer een stukje Binnenhof achter slot en grendel

Weer is een stukje Binnenhof vandaag uit het zicht van Den Haag verdwenen. Er doorheen wandelen kan nog even, maar de fontein uit 1885 is weg. Naar de opslag, om daar pas over een paar jaar weer uit te komen.

9 februari