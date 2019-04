Haagse ADO-supporter verdacht van meevechten met Koerden: ‘Ik vertegenwoordig m’n stad’

De Hagenaar zou in december 2016 via Frankrijk naar het strijdgebied zijn gereisd. Hij werd herkend omdat hij had meegewerkt aan een uitzending van televisieprogramma EenVandaag. Journalisten van het televisieprogramma kwamen de Hagenaar op het spoor en maakte een reportage met hem. Op 22 september 2017 werd het interview uitgezonden.



In de reportage vertelde de Hagenaar hoe de oorlog daar verliep, wat zijn werkzaamheden waren en over zijn trouw aan ‘zijn stad’ Den Haag. Op zijn gevechtskleding was het logo van ADO Den Haag gestikt. ,,Ik vertegenwoordig m’n stad”, zei hij. ,,Mijn voetbalclub in hart en nieren.” In beeld was te zien hoe hij met een sjaal om het gezicht een Kalasjnikov AK47 droeg.



Aanhouding

Het plan van de Haagse voetbalsupporter was om voor de kerstdagen van 2017 terug te zijn in zijn Den Haag, maar dat plan lijkt niet te zijn gelukt. Volgens het Openbaar Ministerie zei hij bij zijn aanhouding vorige week dat hij pas een maand geleden was teruggekeerd. Hij werd aangehouden doordat hij de aandacht van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol trok. Na controle van zijn identiteitsbewijs werd hij aangehouden.



De verdachte Hagenaar is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die heeft besloten dat hij nog ten minste twee weken vast moet blijven zitten.



