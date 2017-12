Haagse advocaat uit ambt gezet

Lof voor 'De ontdekking van Mondriaan' in The Guardian

13:28 De meningen over het Mondriaanjaar in Den Haag verschillen, maar The Guardian is in ieder geval onder de indruk van de tentoonstelling in het Gemeentemuseum. ‘De ontdekking van Mondriaan’ staat op plek zeven in de top tien beste tentoonstellingen van 2017.