Haagse afvalhufters kwamen er tijdens corona makkelijk vanaf: kosten werden minder vaak verhaald

Volgens een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemijer werd er in het begin van de crisis veel minder afval doorzocht omdat er nog zo weinig bekend was over de verspreiding van het virus. ,,Nu er steeds stappen vooruit worden gezet in de corona-aanpak en de bestrijding van het virus kan de afvalhandhaving ook worden opgeschroefd naar het ‘oude, pre-corona’ peil.’’