Haagse agent levert vrij weekend in om op vakantie te kunnen

De personeelsbezetting is al nijpend, maar de druk op agenten is in deze zomerperiode nog verder toegenomen. Om de bezetting rond te krijgen, en de agenten zoveel mogelijk ongestoord van de vakantie te laten genieten, is in een van de Haagse politiedistricten, waar onder meer Segbroek en Scheveningen onder vallen, een ingrijpende maatregel genomen: alle ‘executieve collega’s’ offeren verplicht een vrij weekend op. Alleen door deze ingreep heeft de politieleiding niet hoeven in te grijpen in de vakanties van de dienders.