Haagse agenten gaan vrijuit voor meineed en mishandeling van cafébezoeker

Meer dan 35.000 mensen bij klimaat­mars Den Haag, eindpunt verplaatst door drukte

17:46 In de hele wereld worden vandaag weer protestacties gehouden voor een ambitieuzer klimaatbeleid. In Den Haag waren volgens een schatting van de organisatie ruim 35.000 mensen op de been. Daarmee overtrof de opkomst de verwachtingen van de organisatie. ,,Dit is een daverend succes.’’