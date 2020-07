Haagse ambtenaar ontslagen voor miljoenenfraude

Dat zegt burgemeester Jan van Zanen in een openbaar gemaakte brief aan de raad. De Haagse gemeenteraad was in maart eerder al geïnformeerd over de zaak in een vertrouwelijke brief. De medewerker, die op staande voet is ontslagen, pleegde meerdere jaren lang fraude met hoge bedragen.

Naast dat de ambtenaar is ontslagen, loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. Dit zal waarschijnlijk in het najaar worden afgerond. De gemeente heeft in de afgelopen maanden acties ondernomen om de door de fraude geleden schade zoveel mogelijk te verhalen. Zo is er conservatoir beslag op de bezittingen van de ex-medewerker gelegd voor een bedrag tot ruim twee miljoen euro.

Quote Zijn we de stad van vrede en recht of de stad van list en bedrog? Robert Barker, PvdD

Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse raad, heeft al een spoeddebat aangevraagd. Raadslid Ralf Sluijs: “Weer wordt het IJspaleis opgeschrikt door een integriteitsschandaal. Om welke afdeling gaat het en welke wethouder is hier verantwoordelijk voor?”

Robert Barker, Partij voor de Dieren, reageert eveneens verontwaardigd op het nieuws. ,,Alweer en integriteitskwestie. We staan er niet goed op. Zijn we de stad van vrede en recht of de stad van list en bedrog? We moeten echt meer werk gaan maken van integriteit. Want hoe kan het dat iemand voor miljoenen kon frauderen en dat meerdere jaren lang? Hoeveel controle zit er dan op? Dit is niet goed!”

Meerdere misstanden

HSP’er Joris Wijsmuller is voorzichtiger. “Dit is enorm vervelend. In een organisatie met negenduizend werknemers kan zo’n fraudegeval voorkomen. Maar het is er nu wel een in een rij van vermeende misstanden. Goed dat de ambtenaar ontslagen is en vervolgd wordt. Dit is een zaak op zich. Pas als blijkt dat de controle - de checks and balances - niet goed is geweest, wordt dit een politieke kwestie. Maar zover ben ik nog zeker niet. Daarvoor weet ik er te weinig van.”

Eerder dit jaar kwam de stad ook al in verlegenheid door misstanden op het stadhuis. Een hooggeplaatste ambtenaar moest het veld ruimen na een integriteitskwestie. Topambtenaar Henk Harms regelde namens de gemeente Den Haag geregeld dubieuze afspraken met projectontwikkelaars.