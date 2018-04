Haagse ambtenaren: niet nóg meer bezuinigen op ons

Waarschuwing

,,Een brief aan de formateur is niet iets dat we standaard doen'', zegt Rotgers desgevraagd. Er zijn kortom signalen dat de Haagse coalitie, die momenteel wordt gesmeed, weer aan een bezuiniging op het ambtenarenapparaat denkt.



Welke signalen? ,,In zo'n proces van formeren wordt er natuurlijk informatie gevraagd aan de ambtenaren'', zegt Rutgers voorzichtig. En: ,,In het heetst van de verkiezingsstrijd wordt er ook wel eens wat geroepen.''



Dus is het goed om de onderhandelende partijen bij te praten. Om een bestuurlijk onervaren partij als Groep de Mos te waarschuwen dat een ogenschijnlijk makkelijke bezuiniging op het eigen personeel ook verkeerd kan uitpakken.



Vanzelfsprekend benadrukken de twee vakbondsbestuurders de loyaliteit en professionaliteit van het Haage ambtenarenapparaat. Maar: ,,Ze moeten wel kunnen opereren in een veilige omgeving waar kennis, kunde en ervaring wordt gekoesterd en waar werkgelegenheid hoog in het vaandel staat.''



