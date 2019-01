Video Niels uit Temptation Island is klaar voor gevecht: ‘Alex, ik ga je pakken vriend’

7:57 Haagse Niels van der Zanden (28) en de Bredase Alex Maas (27) uit Temptation Island mogen op 15 februari laten zien wie nou de échte koning van de reality-televisie is. Dit doen zij in de ring van ‘Boxing Influencers’. En Niels is daarvoor al hard aan het trainen.