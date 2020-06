Haagse American Football-dames tackelen met ‘donuts’

EVEN VRAGEN AANDen Haag heeft haar eerste vrouwenteam voor American Football in de Queens Football League. De eerste training was in maart, maar door de aanscherping van de coronamaatregelen werden de dames tijdelijk op de bank gezet. Nu mogen ze weer, vertelt Kanessa Muluneh. Komende zondag is er om 13.00 uur een open try-out op het terrein van voetbalvereniging WIK op het sportpark Zuiderpark.

American Football staat bekend als misschien wel dé contactsport. Hoe gaan jullie hiermee om tijdens deze coronacrisis?

,,Dat is best lastig, maar op zich hebben we mogelijkheden. Zo tackelen we elkaar niet, maar trainen we met dummies. Die noemen we ook wel tackeldonuts, een rond kussen waar je de tackels op kunt uitvoeren. Elke keer als iemand is geweest maken we die weer schoon.”

Komende zondag is er een try-out. Is er - gezien de huidige omstandigheden - nog een maximaal aantal mensen dat mag komen?

,,Zolang de dames ouder dan 16 zijn, is in feitelijk iedereen welkom. Ons veld is ook groet genoeg: drie voetbalvelden lang. Dus de afstand kan je daar goed waarborgen.”

De trainingen zijn sinds kort ook begonnen. Is de 1,5 meter-afstandsregel te handhaven?

,,Ja, dat kan wel. We doen nu vaak conditietraining en voetenwerk. Het Haagse team is nieuw, dus dan tackel je ook nog niet, daar heb je eerst conditie voor nodig.”

Staan er nog wedstrijden gepland voor het nieuwe seizoen of is dat nog even afwachten?

,,We hebben ze al wel gepland vanaf 6 september, of ze doorgaan weten we niet. Dat is afhankelijk van wat de overheid zegt.”

Quote Er is weinig huid op huid contact Muluneh

Maar dan moet er wel getackeld worden toch?

Lachend: ,,Ja, want anders zou het een andere sport zijn. Maar één voordeel: in deze sport ben je volledig bedekt. Je draagt lange mouwen en een helm. En voor de helm zou je ook nog een soort scherm kunnen doen. Er is weinig huid-op-huidcontact. We hopen dat dit genoeg reden is om gewoon te mogen! En mocht dat zo zijn: dit jaar is er geen publiek, maar gaan we wedstrijden vooral livestreamen. Zo kunnen mensen van over de hele wereld meekijken. En heb je eigenlijk nog een groter publiek.”