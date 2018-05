Haagse As-Soennah moskee belooft openheid

Eerste herdenking bij nieuw monument: 'Het mag niet vergeten worden'

4 mei Voor het eerst werd er vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op het Rabbijn Maarsenplein in Den Haag. In januari dit jaar werd daar een monument onthuld. 'We moeten de doden altijd blijven herdenken omdat het niet vergeten mag worden.'