Haagse Asfaltcentrale vertrekt uit de Binckhorst: ‘Nu veel meer ruimte voor extra huizen’

Video Grote brand in Haagse asfaltcen­tra­le geblust, geen gewonden

21 juni Bij de Haagse asfaltcentrale aan de Zonweg in de Binckhorst is vanmiddag brand ontstaan. De brand brak volgens de brandweer rond 15.00 uur uit op 30 meter hoogte. Vanwege de hoogte zijn er extra mensen en voertuigen opgeroepen. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is in het pand aan het nablussen. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.