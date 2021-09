Haagse atoomkelder wordt oefenruimte voor popmuzikanten, ook gemeentearchief krijgt een plek

Verdachten dodelijke drugsdeal Schiedam verklaren allemaal iets anders: ‘Overleden man schoot eerst’

19:12 Drie verdachten die donderdag allemaal een andere verklaring aflegden over de drugsdeal in een woning in de Boomgaardstraat in Schiedam, op 28 december 2019. Hierbij kwam een 26-jarige man uit Rijswijk om het leven. Maar wie van de drie vertelt de waarheid? Zeker is dat verdachte Clifferdson Z. het dodelijke schot loste, zo bekende hij zelf.