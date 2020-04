Haagse auto’s vliegen in Rijswijk in brand: BVR baalt van ‘tsunami’ Oost-Europese parkeerders uit Laak

Auto’s van inwoners van Den Haag zijn het mikpunt en vliegen in brand in Park Vredenburch in Rijswijk. De politie is bezig met een onderzoek. Het buurtpreventieteam Oud-Rijswijk loopt sinds kort extra rondes in het gebied.