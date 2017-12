Haagse automobilist kan z'n borst natmaken

Het stadsbestuur is glashelder: Haagse automobilisten moeten de komende jaren rekening houden met meer vertragingen rond wegwerkzaamheden in de stad. De toename van het auto- en fietsverkeer en de afname van het aantal goede omleidingsroutes zetten de bereikbaarheid van Den Haag nog meer onder druk. ,,Het wegennetwerk is niet zo robuust dat alles kan worden opgevangen'', schrijft het stadsbestuur. Ook staan er in Den Haag de komende jaren meer grote 'uitdagen-de' wegprojecten op stapel dan dit jaar. Zo gaat de Noordwestelijke hoofdroute (van de Machiel Vrijenhoeklaan bij Kijkduin tot de Teldersweg bij Scheveningen) vanaf volgend jaar op de schop. Ook de vernieuwing van tramlijn 1 begint in 2018. Beide projecten lopen door tot in 2019. Dat jaar wordt ook de Erasmusweg opnieuw ingericht en gaat de Koningstunnel dicht.

Hobbels

Roy van der Zwan, projectmanager stadsregie, verwacht niettemin dat de hinder voor het Haagse verkeer komend jaar binnen de perken blijft. ,,We willen zo bereikbaar mogelijk blijven met alle activiteiten die er zijn, met alle werkzaamheden die moeten gebeuren én met de groei van de stad. In het uiterste geval kan het stadsbestuur bepalen dat Den Haag tijdelijk maar even minder bereikbaar is. Maar daar is nog geen sprake van. In die zin is het beeld niet anders dan in voorgaande jaren.''



Er zullen begin 2018 nog wel een paar hobbels moeten worden genomen. Zo is het onduidelijk hoe de werkzaamheden aan de Rotterdamsebaan in de zomer volgend jaar kunnen worden ingepland. Ook is het nog de vraag hoeveel impact de nieuwbouw van de fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein en de nieuwbouw erboven gaan hebben op het verkeer in de omgeving.