Haagse 'babbelaar' blijft in cel

Jacobus W. wilde zijn proces verder in vrijheid afwachten, zodat hij beter kan revalideren. Door een val is hij slecht ter been en rijdt hij in een scootmobiel. De aanklager wees er echter op dat toen hij nog op vrije voeten was, hij juist met de scootmobiel op roverspad ging. De kans dat W. opnieuw uit stelen zou gaan, leek hem daarom te groot. De rechter was het hier mee eens en besloot dat W. vast moet blijven zitten.