Haagse Babette wil beste designer worden: 'Wat maakt mij uniek?'

Ze zat op een doordeweekse avond thuis op de bank een beetje weg te dromen toen haar vriend zei: 'Moet jij je daar niet voor opgeven?' Op tv kwam op dat moment een promo voorbij voor het wekelijkse SBS-programma Designroom, waar de makers op zoek waren naar kandidaten die wilden meedingen naar de titel 'beste interieurdesigner van Nederland'.



Babette van Luijk (24) schrok wakker in het ouderlijk huis in Ypenburg en dacht: nee heb je, ja kun je krijgen. Op die notie valt niets af te dingen, zo blijkt maar weer, want inmiddels zijn we drie maanden verder en ligt Babette lekker op koers. In een wekelijkse afvalrace die op woensdagavond om half tien wordt uitgezonden, is de jonge Haagse een van de nu nog vijf kanshebbers voor wie na afloop wellicht een mooie toekomst gloort waar het gaat om styling, design en - wie weet - eeuwige roem.



Ach, lacht ze meteen dat laatste aspect weg, daar is het haar niet zozeer om te doen. ,,Ik ben altijd enorm reislustig geweest. En dit is nou bij uitstek werk dat niet aan een bepaald land of taalgebied is gebonden. Als je me nu vraagt waar ik over tien jaar wil zijn, dan zeg ik: hopelijk kan ik dan als interieurontwerper in verre landen mooie penthouses en strandhuizen inrichten.''